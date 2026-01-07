Beşiktaş Antalya Kampında Sergen Yalçın Yönetiminde Antrenman

Beşiktaş, Antalya kampında sabah salonda, akşam 17.00'de Sergen Yalçın yönetiminde sahada antrenman yaptı; Cengiz Ünder bireysel çalıştı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 18:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 18:28
Beşiktaş Antalya kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, devre arası hazırlıklarını Antalya kampında saha antrenmanlarıyla sürdürüyor.

Antrenman programı

Siyah-beyazlı ekip, sabah saat 11.00'de salonda gerçekleştirdiği çalışma sonrası, akşam saat 17.00'de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde sahaya çıktı.

Antrenmanın içeriği

İdman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından ekip, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla yoğunluğunu artırdı ve antrenmanın ilerleyen bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenmanda Cengiz Ünder, sahada bireysel çalışmalarını sürdürdü.

