Beşiktaş Antalya Kampında Sergen Yalçın Yönetiminde Antrenman

Beşiktaş Antalya kampında hazırlıklarını sürdürüyor
Beşiktaş, devre arası hazırlıklarını Antalya kampında saha antrenmanlarıyla sürdürüyor.
Antrenman programı
Siyah-beyazlı ekip, sabah saat 11.00'de salonda gerçekleştirdiği çalışma sonrası, akşam saat 17.00'de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde sahaya çıktı.
Antrenmanın içeriği
İdman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından ekip, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla yoğunluğunu artırdı ve antrenmanın ilerleyen bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Antrenmanda Cengiz Ünder, sahada bireysel çalışmalarını sürdürdü.
