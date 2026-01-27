Burhaniye'de 4. Geleneksel Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası Başladı

Burhaniye'de 4. Geleneksel Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası, 16 takım ve yaklaşık 250 sporcu ile Burhaniye Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 18:50
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 20:03
Burhaniye'de 4. Geleneksel Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası Başladı

Burhaniye'de 4. Geleneksel Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası Başladı

Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası açılış töreni, Burhaniye Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Turnuvaya il dışından ve çevre ilçelerden toplam 16 takım katıldı; yaklaşık 250 sporcu iki ayrı kategoride mücadele edecek.

Turnuva Detayları

Organizasyon, Midi ve Yıldız Kızlar kategorilerinde yapılıyor ve centilmence rekabet ile spor heyecanının örneklerini sunması bekleniyor. Turnuva üç gün sürecek ve genç sporcuların deneyim kazanması ile dostluklar kurmasına zemin hazırlayacak.

Açılış Töreni ve Konuşmalar

Programa; Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, Burhaniye Belediyesi Özel Kalem Müdürü Muhammed Selcioğlu, Burhaniye Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Rukiye Güven Köken, turnuva yetkilileri, sporcular ve sporseverler katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Turnuva Tertip Komite Sorumlusu Mehmet Kamil İren ile protokol konuşmaları yaparak sporculara başarı dileklerinde bulundu. Aslan Alparslan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Turnuvamıza değişik il ve ilçelerden 16 takım katılıyor. Değişil illerden ve ilçelerden gelen pırıl pırıl gençleri burada görmek geleceğe dair umutlarımızı artırıyor. Sevgili gençler bu turnuvada sadece smaç vurmayacaksınız. Burada dostluklar kuracaksınız. Turnuvamıza destek olan başta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Burhaniye Belediyesi olmak üzere tüm paydaşlarımıza, çalışma arkadaşlarıma, hakemlerimize, çocuklarını buraya gönderen velilerimize şükranlarımı sunarım".

Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna ise sporculara başarı dileyerek, "Tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Belediye olarak spora büyük destek veriyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi.

Turnuva, voleybol tutkunlarına üç gün boyunca çekişmeli maçlar ve genç sporcuların performansını izleme fırsatı sunacak.

VOLEYBOL OYNADILAR

VOLEYBOL OYNADILAR

SPORCULAR

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muşlu Sporculardan Muaythai'de 14 Madalya ve Türkiye Şampiyonası Bileti
2
Konyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Kayacık Tesislerinde Başladı
3
Can Koç: "Galatasaray benim için bir hayaldi"
4
Ali Ayar Afşin'de Torununun Kızağını Çekerek Antrenman Yaptı
5
BARÜ'lü Öğrenciler Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 3 Madalya
6
Burhaniye'de 4. Geleneksel Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası Başladı
7
Özbelsan Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları