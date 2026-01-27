Burhaniye'de 4. Geleneksel Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası Başladı

Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası açılış töreni, Burhaniye Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Turnuvaya il dışından ve çevre ilçelerden toplam 16 takım katıldı; yaklaşık 250 sporcu iki ayrı kategoride mücadele edecek.

Turnuva Detayları

Organizasyon, Midi ve Yıldız Kızlar kategorilerinde yapılıyor ve centilmence rekabet ile spor heyecanının örneklerini sunması bekleniyor. Turnuva üç gün sürecek ve genç sporcuların deneyim kazanması ile dostluklar kurmasına zemin hazırlayacak.

Açılış Töreni ve Konuşmalar

Programa; Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, Burhaniye Belediyesi Özel Kalem Müdürü Muhammed Selcioğlu, Burhaniye Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Rukiye Güven Köken, turnuva yetkilileri, sporcular ve sporseverler katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Turnuva Tertip Komite Sorumlusu Mehmet Kamil İren ile protokol konuşmaları yaparak sporculara başarı dileklerinde bulundu. Aslan Alparslan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Turnuvamıza değişik il ve ilçelerden 16 takım katılıyor. Değişil illerden ve ilçelerden gelen pırıl pırıl gençleri burada görmek geleceğe dair umutlarımızı artırıyor. Sevgili gençler bu turnuvada sadece smaç vurmayacaksınız. Burada dostluklar kuracaksınız. Turnuvamıza destek olan başta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Burhaniye Belediyesi olmak üzere tüm paydaşlarımıza, çalışma arkadaşlarıma, hakemlerimize, çocuklarını buraya gönderen velilerimize şükranlarımı sunarım".

Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna ise sporculara başarı dileyerek, "Tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Belediye olarak spora büyük destek veriyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi.

Turnuva, voleybol tutkunlarına üç gün boyunca çekişmeli maçlar ve genç sporcuların performansını izleme fırsatı sunacak.

