BARÜ'lü Öğrenciler Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 3 Madalya

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencileri, Sakarya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya ile üniversiteyi gururlandırdı.

Turnuva Detayları

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Sakarya'da düzenlenen organizasyon, Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yarışmalara 56 üniversiteden 216 sporcu katılarak Sanda ve Taolu kategorilerinde mücadele etti.

Madalya Kazanan Sporcular

BARTÜ'lü sporculardan Necmettin Erbakan Akyüz, Taolu disiplininde iki farklı kategoride altın madalyanın sahibi oldu. Songül Alsaç ise Sanda Büyük Bayanlar Kategorisi'nde yarışarak gümüş madalya elde etti. BARÜ ayrıca Taolu disiplininde üçüncülük kupası aldı.

Antrenör ve Rektörün Mesajı

Öğrencilerin antrenörlüğünü, BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak üstlendi.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, üniversiteler arası müsabakalarda madalya kazanan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

