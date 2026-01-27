BARÜ'lü Öğrenciler Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 3 Madalya

BARÜ öğrencileri Sakarya'daki Üniversiteler Arası Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 19:00
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 19:00
BARÜ'lü Öğrenciler Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 3 Madalya

BARÜ'lü Öğrenciler Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 3 Madalya

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencileri, Sakarya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya ile üniversiteyi gururlandırdı.

Turnuva Detayları

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Sakarya'da düzenlenen organizasyon, Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yarışmalara 56 üniversiteden 216 sporcu katılarak Sanda ve Taolu kategorilerinde mücadele etti.

Madalya Kazanan Sporcular

BARTÜ'lü sporculardan Necmettin Erbakan Akyüz, Taolu disiplininde iki farklı kategoride altın madalyanın sahibi oldu. Songül Alsaç ise Sanda Büyük Bayanlar Kategorisi'nde yarışarak gümüş madalya elde etti. BARÜ ayrıca Taolu disiplininde üçüncülük kupası aldı.

Antrenör ve Rektörün Mesajı

Öğrencilerin antrenörlüğünü, BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak üstlendi.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, üniversiteler arası müsabakalarda madalya kazanan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

BARÜ’LÜ ÖĞRENCİLERDEN ÜNİVERSİTELER ARASI WUSHU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA 3 MADALYA

BARÜ’LÜ ÖĞRENCİLERDEN ÜNİVERSİTELER ARASI WUSHU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA 3 MADALYA

BARÜ’LÜ ÖĞRENCİLERDEN ÜNİVERSİTELER ARASI WUSHU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA 3 MADALYA

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muşlu Sporculardan Muaythai'de 14 Madalya ve Türkiye Şampiyonası Bileti
2
Konyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Kayacık Tesislerinde Başladı
3
Can Koç: "Galatasaray benim için bir hayaldi"
4
Ali Ayar Afşin'de Torununun Kızağını Çekerek Antrenman Yaptı
5
BARÜ'lü Öğrenciler Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 3 Madalya
6
Burhaniye'de 4. Geleneksel Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası Başladı
7
Özbelsan Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları