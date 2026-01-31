Özbelsan Sivasspor, Pendikspor maçı öncesi hazırlıkları tamamladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 23. hafta Pendikspor maçı öncesi, Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:45
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:47
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında oynayacağı Pendikspor maçı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlık Detayları

Kulüp tesislerinde, Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın devamında pas ve top koruma çalışmaları yaptı.

Antrenman, duran top organizasyonları ile sona erdi.

