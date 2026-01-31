Özbelsan Sivasspor, Pendikspor maçı öncesi hazırlıkları tamamladı
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında oynayacağı Pendikspor maçı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.
Hazırlık Detayları
Kulüp tesislerinde, Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın devamında pas ve top koruma çalışmaları yaptı.
Antrenman, duran top organizasyonları ile sona erdi.
