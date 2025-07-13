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Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı, İsveç'te 8 Altın Madalya Kazandı

Türkiye Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı, İsveç'te düzenlenen şampiyonada 8 altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 11:29
Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı, İsveç'te 8 Altın Madalya Kazandı

Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı Tarih Yazdı

Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı, İsveç'in Lindesberg kentinde düzenlenen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda gösterdiği olağanüstü performansla 8 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyon Sporcularımız

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, şampiyonaya katılan milli judocular, birçok kategori üzerinden yapılan mücadelelerde büyük bir başarı sergilemiştir. İşte altın madalya kazanan sporcular:

  • Kadınlar 52 kiloda: Firuze Ferda Şevval Devrim
  • Kadınlar +78 kiloda: Zeynep Sude Bilginer
  • Erkekler 55 kiloda: Ahmet Eymen Danacı
  • Erkekler 66 kiloda: Musa Alan
  • Erkekler 73 kiloda: Ahmet Ünal
  • Erkekler 100 kiloda: Doğukan Coşar
  • Erkekler 73 kiloda: Talha Ahmet Erdem

Takım Müsabakalarındaki Başarı

Ayrıca, müsabakalar sırasında takım halinde de büyük bir başarının altına imza atan milli takım, ilk turda Hırvatistan'ı 4-1, ikinci turda İsveç ile 5-0, yarı finalde ise Finlandiya'yı 4-1 mağlup etmiştir. Finalde Portekiz ile karşılaşarak 3-2'lik skorla Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Bu tarihi başarı, özel sporcularımızın azmi ve özverisiyle mümkün olmuştur. Başta sporcularımız olmak üzere, onları destekleyen ailelerine ve antrenörlerine teşekkürlerimizi sunarız.

Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı, İsveç'te düzenlenen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo...

Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı, İsveç'te düzenlenen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda 8 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı, İsveç'te düzenlenen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo...

Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı, İsveç'te düzenlenen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda 8 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

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