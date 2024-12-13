Özge Kılcı Bağ, Driftte Podyuma Çıkan İlk Kadın Pilot Oldu

Özge Kılcı Bağ, Driftte Tarihe Geçti

2024 Türkiye Drift Şampiyonası'nda 3. sırayı elde eden Özge Kılcı Bağ, drift sporundaki başarılarıyla tarihe adını yazdırdı. İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Bağ, 5 yıl önce başladığı bu tutkulu yolculukta, podyuma çıkan ilk kadın pilot olmanın gururunu yaşıyor.

Çocukluk Hayali Gerçek Oldu

Özge Kılcı Bağ, çocukluğundan beri araçlara duyduğu ilginin drift sporuna yönelmesine sebep olduğunu belirtti. İlk etapta motor sporlarına ralli ile başlayan Bağ, bu süreçte drift yapma isteğini fark etti ve eşinin desteğiyle profesyonel olarak bu branşa yöneldi.

Zorlu Başlangıç ve Sürekli Gelişim

Drifte ilk adımlarının çok zor olduğunu dile getiren Bağ, "Arabayı aldığımız gibi yapmaya başladık. Arabanın yapımı neredeyse bir seneye yakın sürdü. O zamandan beri bu sporu yapıyoruz ama ilk baştaki süreç çok zor" dedi. Arabalarını drifte hazırlama sürecinin zorluklarına da değinen Bağ, "Her seferinde bir sorunla karşılaşıyoruz ve bu süreç asla bitmiyor" şeklinde konuştu.

Hedefleri: Birincilik ve Yurt Dışı Yarışları

Özge Kılcı Bağ, özellikle son yarışta zorluklar yaşadığını belirterek, "Tek kız pilot olarak yarıştım ve rakiplerim çok zorluydu. Ama şükür ki Türkiye 3.'sü oldum" dedi. Bu branşta podyuma çıkan ilk kadın olarak duyduğu heyecanın altını çizen Bağ, oluşturduğu hedefleriyle ilgili, "Bundan sonra inşallah birincilik hedefim ve yurt dışında yarışma isteğim var" ifadelerini kullandı. Ancak, bunun için sponsor desteğine ihtiyaç duyduğunu da ekledi.

Diğer Kadınların Gücüne İnanıyor

Bağ, motor sporlarıyla ilgilenen kadınlara "Korkmayın, buraya gelmelisiniz. Kadının gücü vardır ve her zaman başarır" tavsiyesinde bulundu. Eşiyle birlikte bu yolculuğa devam ettiklerini ve kendisinin de iradesiyle sporun gelişimine katkıda bulunduğunu belirtti.

İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Özge Kılcı Bağ, 5 yıl önce başladığı drift sporunda podyuma çıkan ilk kadın pilot olmayı başardı.

İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Özge Kılcı Bağ, 5 yıl önce başladığı drift sporunda podyuma çıkan ilk kadın pilot olmayı başardı.