DOLAR
34,94 -0,13%
EURO
36,6 0,11%
ALTIN
3.014,67 -0,18%
BITCOIN
3.499.540,66 -0,36%

Özge Kılcı Bağ, Driftte Podyuma Çıkan İlk Kadın Pilot Oldu

Özge Kılcı Bağ, 2024 Türkiye Drift Şampiyonası'nda 3. olarak tarihe geçti. Hedefi yurt dışında yarışmak ve kadınları spora teşvik etmek.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 11:23
Özge Kılcı Bağ, Driftte Podyuma Çıkan İlk Kadın Pilot Oldu

Özge Kılcı Bağ, Driftte Tarihe Geçti

2024 Türkiye Drift Şampiyonası'nda 3. sırayı elde eden Özge Kılcı Bağ, drift sporundaki başarılarıyla tarihe adını yazdırdı. İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Bağ, 5 yıl önce başladığı bu tutkulu yolculukta, podyuma çıkan ilk kadın pilot olmanın gururunu yaşıyor.

Çocukluk Hayali Gerçek Oldu

Özge Kılcı Bağ, çocukluğundan beri araçlara duyduğu ilginin drift sporuna yönelmesine sebep olduğunu belirtti. İlk etapta motor sporlarına ralli ile başlayan Bağ, bu süreçte drift yapma isteğini fark etti ve eşinin desteğiyle profesyonel olarak bu branşa yöneldi.

Zorlu Başlangıç ve Sürekli Gelişim

Drifte ilk adımlarının çok zor olduğunu dile getiren Bağ, "Arabayı aldığımız gibi yapmaya başladık. Arabanın yapımı neredeyse bir seneye yakın sürdü. O zamandan beri bu sporu yapıyoruz ama ilk baştaki süreç çok zor" dedi. Arabalarını drifte hazırlama sürecinin zorluklarına da değinen Bağ, "Her seferinde bir sorunla karşılaşıyoruz ve bu süreç asla bitmiyor" şeklinde konuştu.

Hedefleri: Birincilik ve Yurt Dışı Yarışları

Özge Kılcı Bağ, özellikle son yarışta zorluklar yaşadığını belirterek, "Tek kız pilot olarak yarıştım ve rakiplerim çok zorluydu. Ama şükür ki Türkiye 3.'sü oldum" dedi. Bu branşta podyuma çıkan ilk kadın olarak duyduğu heyecanın altını çizen Bağ, oluşturduğu hedefleriyle ilgili, "Bundan sonra inşallah birincilik hedefim ve yurt dışında yarışma isteğim var" ifadelerini kullandı. Ancak, bunun için sponsor desteğine ihtiyaç duyduğunu da ekledi.

Diğer Kadınların Gücüne İnanıyor

Bağ, motor sporlarıyla ilgilenen kadınlara "Korkmayın, buraya gelmelisiniz. Kadının gücü vardır ve her zaman başarır" tavsiyesinde bulundu. Eşiyle birlikte bu yolculuğa devam ettiklerini ve kendisinin de iradesiyle sporun gelişimine katkıda bulunduğunu belirtti.

İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Özge Kılcı Bağ, 5 yıl önce başladığı drift sporunda podyuma çıkan...

İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Özge Kılcı Bağ, 5 yıl önce başladığı drift sporunda podyuma çıkan ilk kadın pilot olmayı başardı.

İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Özge Kılcı Bağ, 5 yıl önce başladığı drift sporunda podyuma çıkan...

İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Özge Kılcı Bağ, 5 yıl önce başladığı drift sporunda podyuma çıkan ilk kadın pilot olmayı başardı.

İLGİLİ HABERLER

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Üçüzler Okçulukta Tarih Yazıyor
2
Özge Kılcı Bağ, Driftte Podyuma Çıkan İlk Kadın Pilot Oldu
3
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off'u Garantiledi
4
Türkiye Ragbi Federasyonu 2024: Tarihi Başarılarla Dolu Bir Yıl
5
Galatasaray, Judo Spor Toto Süper Lig'de Şampiyon Oldu
6
İlyas Karadağ, Sürat Pateni ile Yükselişini Sürdürüyor

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi