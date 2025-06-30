Öznur Cüre Girdi Hedefini Belirledi: İkinci Dünya Şampiyonu Olmak İçin Gün Sayıyor

Aksaray'da sıkı antrenmanlarına devam eden paralimpik oyunlar ve dünya şampiyonu milli para okçu Öznur Cüre Girdi, 5-12 Eylül tarihleri arasında Güney Kore'de düzenlenecek Para Okçuluk Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını hızlandırdı.

2014 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felci geçiren Girdi, bu zorlu sürece rağmen spordan uzaklaşmadı. 2023 yılında kazandığı dünya şampiyonluğunu korumak amacıyla Aksaray Paralimpik Oyunlar Hazırlık Merkezi'nde milli takım ile kampa girdi.

Kamp Döneminde Hedefler Belli

Paralimpik, dünya ve Avrupa şampiyonu unvanına sahip olan milli sporcu, tekrar dünyanın zirvesine çıkacağına inanıyor. AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksaray'daki kampın verimli geçtiğini ve ekiple birlikte hızlı bir tempoda çalıştıklarını söyledi.

"Altın madalya kazanmak için mücadele ediyoruz," diyen Girdi, şu şekilde devam etti: "Eylül ayında Kore'de gerçekleştirilecek olan Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğu derecemi yenilemek istiyorum. Tüm ekiple buna odaklanmış durumdayız. Üç kategoride yarışacağım ve bu durum takımımızın elini güçlü kılıyor."

Aldığı Madalyalar Güç Veriyor

Her zaman dinç ve hazır olmanın önemine değinen Öznur Cüre Girdi, "Paralimpik, dünya ve Avrupa şampiyonu olmak benim için büyük bir gurur. Yeni şampiyonluklar kazanmak istiyorum," şeklinde ifadelerde bulundu. Kazandığı madalyalardan ilham alarak yeni başarılar elde etmek için hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Kazadan önce de sporcu olduğunu belirten milli okçuluk yıldızı, "Amacım bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmekti," diyerek, "Engelli bireylerin hayata tutunması oldukça zor. Ancak bu zorlukları aşmak ve adım atmak gerektiğine inanıyorum. Bizim önceliğimiz rol model olabilmek," sözleriyle diğer engelli bireylere cesaret vermeyi amaçladığını vurguladı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli para okçu Öznur Cüre Girdi, 2023'de Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyasını tekrar boynuna takmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli para okçu Öznur Cüre Girdi, 2023'de Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyasını tekrar boynuna takmak için çalışmalarını sürdürüyor.