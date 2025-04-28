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Öznur Cüre Girdi, Makaralı Yay Milli Takımına Seçildi

Yılın para okçusu Öznur Cüre Girdi, makaralı yay milli takımına seçilerek Türk okçuluğunda bir ilki yaşattı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 11:54
Öznur Cüre Girdi, Makaralı Yay Milli Takımına Seçildi

Öznur Cüre Girdi, önceki başarılarının ardından makaralı yay milli takımına dahil edilerek önemli bir başarıya imza attı. Engelli olmayan sporcularla yarışacak olan Cüre Girdi, Türk okçuluk tarihine geçeceği bu süreçte, büyük bir motivasyon kaynağı olacak.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Cüre Girdi'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'daki şampiyonluğunu hatırlatarak, "Bu Türk okçuluk tarihinde bir ilk olacak," dedi. Öznur'un, engelli sporcuların da başarıyla mücadele edebileceğini gösterdiğini ifade eden Ergin, Cüre Girdi’nin uluslararası arenada sadece paralimpik değil, engeli olmayan sporcularla da yarışmasını sağlamak için karar aldıklarını belirtti.

2019 yılından bu yana Türkiye'deki para okçuluk ulusal yarışmalara katılan yaklaşık 50-55 sporcunun, bu sayıyı 100'e çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Ergin, Cüre Girdi'nin başarısının diğer sporcuları motive etmek açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Öznur Cüre Girdi, okçuluk sporunun hayatına büyük katkılarda bulunduğunu belirterek, "Hayatım boyunca mücadele ettim. Okçuluk, uluslararası yarışmalarda ülkemin bayrağını dalgalandırmamı sağladı ve birçok değer kazandırdı. Şimdi ise Şanghay'daki Dünya Kupası'nda sadece tek paralimpik sporcu olarak ülkemizi temsil edeceğim," dedi.

Cüre Girdi, sporun tüm engelleri aşmak için bir güç kaynağı olduğuna dikkat çekerek, "Hedefim, ülkemi en iyi şekilde temsil ederek engellere bir bahane olmadığını dünyaya göstermek. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, milli para okçu Öznur Cüre Girdi'nin...

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, milli para okçu Öznur Cüre Girdi'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olduğunu ve 2024 Dünya Okçuluk Ödülleri'nde, "yılın kadın para okçusu" ödülüne layık görüldüğüne ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, milli para okçu Öznur Cüre Girdi'nin...

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, milli para okçu Öznur Cüre Girdi'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olduğunu ve 2024 Dünya Okçuluk Ödülleri'nde, "yılın kadın para okçusu" ödülüne layık görüldüğüne ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

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