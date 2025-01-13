Pacers, Cavaliers'ın 12 Maçlık Galibiyet Serisine Son Verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers'ı 108-93 mağlup ederek rakibinin 12 maçlık galibiyet serisine son verdi. Bu karşılaşma, NBA'de yapılan 9 maçtan biri olarak dikkat çekti.
Pacers, Cavaliers deplasmanındaki zaferine Andrew Nembhard'ın 19, Pascal Siakam'ın 18 ve Myles Turner'ın 15 sayılık katkısıyla ulaştı. Indiana Pacers, bu galibiyetle üst üste 6 galibiyet alarak toplamda 22. galibiyetine ulaşmış oldu.
Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı'nda 33 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile zirvede yer alırken, Darius Garland 20 ve Donovan Mitchell 19 sayı kaydetti.
New York Knicks'ten Etkileyici Performans
New York Knicks, sahasında Milwaukee Bucks'ı 140-106 gibi farklı bir skorla mağlup ederek toplamda 26. galibiyetine ulaştı. Jalen Brunson, bu maçta 44 sayı, 5 ribaunt ve 6 asistle yıldızlaşırken, Karl-Anthony Towns 30 sayı, 18 ribaunt ve 4 asistle galibiyete katkı sağladı.
Bucks cephesinde ise Giannis Antetokounmpo 24 sayı ve 13 ribaunt, Damian Lillard ise 22 sayı ve 5 assist ile mücadele etti, ancak bu performansları sezonun 17. mağlubiyetini önleyemedi.
Diğer Maç Sonuçları
- Dallas Mavericks - Denver Nuggets: 101-112
- New York Knicks - Milwaukee Bucks: 140-106
- Chicago Bulls - Sacramento Kings: 119-124
- Washington Wizards - Oklahoma City Thunder: 95-136
- Orlando Magic - Philadelphia 76ers: 104-99
- Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers: 93-108
- Boston Celtics - New Orleans Pelicans: 120-119
- Utah Jazz - Brooklyn Nets: 112-111 (Uzatmada)
- Phoenix Suns - Charlotte Hornets: 120-113
Ayrıca, Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, Orlando Magic ile oynanan mücadelede 15 dakika süre aldı, 1 top çalma ve 1 blok üretti.