Pacers, Cavaliers'ın 12 Maçlık Galibiyet Serisine Son Verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers'ı 108-93 mağlup ederek rakibinin 12 maçlık galibiyet serisine son verdi. Bu karşılaşma, NBA'de yapılan 9 maçtan biri olarak dikkat çekti.

Pacers, Cavaliers deplasmanındaki zaferine Andrew Nembhard'ın 19, Pascal Siakam'ın 18 ve Myles Turner'ın 15 sayılık katkısıyla ulaştı. Indiana Pacers, bu galibiyetle üst üste 6 galibiyet alarak toplamda 22. galibiyetine ulaşmış oldu.

Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı'nda 33 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile zirvede yer alırken, Darius Garland 20 ve Donovan Mitchell 19 sayı kaydetti.

New York Knicks'ten Etkileyici Performans

New York Knicks, sahasında Milwaukee Bucks'ı 140-106 gibi farklı bir skorla mağlup ederek toplamda 26. galibiyetine ulaştı. Jalen Brunson, bu maçta 44 sayı, 5 ribaunt ve 6 asistle yıldızlaşırken, Karl-Anthony Towns 30 sayı, 18 ribaunt ve 4 asistle galibiyete katkı sağladı.

Bucks cephesinde ise Giannis Antetokounmpo 24 sayı ve 13 ribaunt, Damian Lillard ise 22 sayı ve 5 assist ile mücadele etti, ancak bu performansları sezonun 17. mağlubiyetini önleyemedi.

Diğer Maç Sonuçları

Dallas Mavericks - Denver Nuggets : 101-112

- : 101-112 New York Knicks - Milwaukee Bucks : 140-106

- : 140-106 Chicago Bulls - Sacramento Kings : 119-124

- : 119-124 Washington Wizards - Oklahoma City Thunder : 95-136

- : 95-136 Orlando Magic - Philadelphia 76ers : 104-99

- : 104-99 Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers : 93-108

- : 93-108 Boston Celtics - New Orleans Pelicans : 120-119

- : 120-119 Utah Jazz - Brooklyn Nets : 112-111 (Uzatmada)

- : 112-111 (Uzatmada) Phoenix Suns - Charlotte Hornets: 120-113

Ayrıca, Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, Orlando Magic ile oynanan mücadelede 15 dakika süre aldı, 1 top çalma ve 1 blok üretti.