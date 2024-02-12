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Panathinaikos'a Fatih Terim etkisi! Ligi yaktı geçirdi

Panathinaikos Fatih Terim'le bambaşka! Fatih Terim Panathinaikos ile zirvede! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.02.2024 15:19

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 15:19

Panathinaikos'a Fatih Terim etkisi! Ligi yaktı geçirdi

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, deplasmanda sahadan 3-0'lık galibiyetle dönerken, lider PAOK son dakikalarda evinde bir puan kaptı. Şampiyonluk turu öncesinde 'Yeşiller' üstünlük peşinde. Bunun yanı sıra Yunan basını da Fatih Terim ve ekibine övgüler yağdırıyor. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FATİH TERİM BAŞARISIYLA YUNAN BASININDA

Dünkü Yunanistan Süper Ligi karşılaşmasının ardından şampiyonluk mücadelesi daha da kızıştı. Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, 22. haftada deplasmanda Panserraikos'a konuk oldu. Yeşil-beyazlılar, 8. dakikada Verbic, 31. dakikada Palacios'la ve 90+1'de Jeremejeff'in attığı golle sahadan 3-0 galibiyet alarak ayrıldı. Lider PAOK, kendi sahasında AEK ile karşılaştı. Ev sahibi takım 89. dakika atılan golle bir puan alabildi. Panathinaikos 50 puan ile lider PAOK'un bir puan gerisindeyken üçüncü sırada olan AEK'in puanı 49. Yunanistan Süper Ligi'nin bitimine 4 hafta kaldı. Bu 4 haftalık dönemde üst sıralarda yer alan PAOK, dört maçının üçünü deplasmanda oynayacak. Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ise 4 maçının 3'ünü evinde oynayacak. AEK iki iç saha ve iki deplasman maçı oynayacak. Yunanistan Süper Ligi maçları sona erdikten sonra ilk altı sırada yer alan takımlar şampiyonluk turunda birbirleriyle karşılaşacak. Fatih Terim için basında söylenenler şu şekilde:

SPORT24: Fatih Terim'in bu maç için oldukça geniş bir rotasyon seçmesi tüm takıma olan inancının büyük olduğunu gösterdi.

Fatih Terim Başarısıyla Yunan Basınında

GOAL: Panathinaikos'un bu sezonki üretken futbolu istatistiklere de açıkça yansıyor. Yeşiller, normal sezonun bitimine 4 hafta kala 3-0 kazanarak 55 gole ulaştı ve kendi rekorunu kırdı.

NEWSBEAST: Teknik Direktör Fatih Terim, Yeşiller'in kadrosunda bir önceki maça göre 8 değişiklik yaptı ancak bunların bir etkisi olmadı. Maçın başından itibaren iyi bir oyun sergileyen konuk ekip, sadece 8 dakika sonra golü buldu.

SDNA: Panathinaikos, yedi sekiz eksikle üç dört günde bir derbi oynadığı dönem eleştiriliyordu. Kimse onlara şans vermedi. Yunanistan'da kimsenin karşı koyamayacağı bir fikstürdü.

Panathinaikos, Yunanistan Kupası'ndaki yükselişine devam ederken ligdeki en büyük rakiplerine karşı iki maç oynayacak. İlk maç 14 Şubat'ta PAOK'un kendi sahasında oynanacak, ardından 21 Şubat'ta ikinci maçla hangi takımların bir sonraki tura çıkacağı belirlenecek.

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