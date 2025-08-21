DOLAR
Panathinaikos-Samsunspor: İlk yarı 0-0 | UEFA Avrupa Ligi Play-off

UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Panathinaikos ile Samsunspor ilk yarıyı 0-0 tamamladı; Swiderski, Bakasetas, Tete ve Okan Kocuk ön plana çıktı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 21:55
Panathinaikos-Samsunspor: İlk yarı 0-0 | UEFA Avrupa Ligi Play-off

Panathinaikos-Samsunspor: İlk yarı 0-0

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos ile Samsunspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İlk yarı öne çıkan anlar

5. dakikada ani gelişen Panathinaikos atağında Swiderski'nin ceza sahasına ortasında Bakasetas'ın penaltı noktasından yarım vole vuruşunda, kaleye doğru giden top Tomasson'a çarparak kornere çıktı.

21. dakikada ev sahibi takımın atağında Kotsiras'ın pasında topla buluşan Tete'nin ceza sahası hemen dışından sert şutunda, kaleci Okan Kocuk kaleye yönelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

22. dakikada Panathinaikos atağında ceza sahası içindeki Pellistri'nin pasında topla buluşan Swiderski'nin yerden şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'u geçerek kale direğinin dibinden kornere gitti.

42. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta top üst direğin üstünden auta çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

