Panathinaikos-Samsunspor: Reis'ten 'zevk alıp güzel netice' mesajı

Thomas Reis, Holse ve Musaba'nın yokluğuna rağmen Panathinaikos karşısında zevk alıp iyi sonuç hedeflediklerini söyledi; kaptan Zeki Yavru dostça mücadele istedi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 20:46
Panathinaikos-Samsunspor maçına doğru

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında yarın Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaşmak üzere Atina'ya geldi. Olimpiyat Stadyumunda düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Thomas Reis ve takım kaptanı Zeki Yavru, hedeflerini ve beklentilerini paylaştı.

Thomas Reis: Zevk alıp korkmadan oynamak önceliğimiz

Reis, geçen sezon Süper Lig'de elde ettikleri başarıyı hatırlatarak, bu oyunun şeklini değiştirme niyetlerinde olmadıklarını vurguladı. Reis, basın toplantısında şunları söyledi: "Burada oynadığımız futboldan zevk almak istiyoruz, aynı zamanda buradan güzel bir netice almak istiyoruz."

Maçta sahada korkmadan oynamanın önemine dikkat çeken Reis, takımın eksiklerine değindi: "Carlo Holse'nin bizimle olmayışına 'yazık oldu' diyebilirim. Holse'nin dışında Musaba da bizimle birlikte değil. Ama futbolda bu tür sakatlıklar olabiliyor. Bu oyuncuların olmayışı diğer futbolcuların forma şansı olabileceği anlamına geliyor."

Reis, birlik ve takım olma vurgusu yaparak, "Bizim gücümüz, takım olmayı başarmamız, birlik olmamız ve o birliği sağlamamız. Umarım yarın çok güzel bir performans gösteririz. bizimle gelmeyen futbolcular sebebiyle kadroda minimum bir değişiklik yapmak zorunda kalacağım." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Reis, Avrupa'da ve ligde yoğun bir fikstüre gireceklerini belirterek, "Eğer bu turu geçersek Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Eğer eleyemezsek Konferans Ligi'ne devam edeceğiz. Kesinlikle takım olarak doğru yolda olduğumuz söyleyebilirim." dedi.

Zeki Yavru: Tarihi bir güne çıkıyoruz, dostça mücadele olsun

Takım kaptanı Zeki Yavru ise kulüp tarihinin önemli anlarından birini yaşadıklarını belirtti. Yavru, Atina'ya gurur ve sorumluluk hissiyle geldiklerini söyleyerek, "En iyi şekilde camiamızı ve ülkemizi temsil etmek için buraya geldik. İnşallah avantajlı skorla Samsun'a dönmek istiyoruz." dedi.

10 yıl sonra yeniden Avrupa sahnesinde olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşan Zeki, ülke puanına katkının önemine dikkat çekti: "Benim adıma da yaklaşık 10 yıl sonra Avrupa’da olmak mutluluk verici. Tüm oyuncular bunun bilincindeyiz. Öncelikle hedefimiz camiamızı mutlu etmek. Ama ülke puanına ne kadar katkı sağlayabiliriz, bu da bizler için o kadar önemli."

Rakibin saha içindeki güç ve taraftar etkisine işaret eden Zeki, "Biz de aynı şekilde agresif şekilde oynayan bir ekibiz. Turu geçmek için tabii ki çok mücadele etmek istiyoruz. Sevindirici bir sonuçla ülkemize dönmek istiyoruz. Hiçbir maç sahada oynanmadan kazanılmaz. Belki kolay bir rakip olduğumuzu düşünüyorlar ama yarın biz onları hayal kırıklığına uğratmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeki Yavru ayrıca, "Yunanistan komşu ülkemiz, iki ekip adına da öncelikle dostça bir mücadele olsun istiyorum" diyerek sportmenlik çağrısında bulundu.

