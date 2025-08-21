DOLAR
Panathinaikos - Samsunspor: UEFA Avrupa Ligi Play-Off İlk Maç Kadroları ve Hakemler

Panathinaikos–Samsunspor UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçının stadyumu, hakemleri ve kadroları açıklandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 20:00
Panathinaikos - Samsunspor: UEFA Avrupa Ligi Play-Off İlk Maç Kadroları

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos ile Samsunspor arasında Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hakemleri ve ilk 11'leri belli oldu.

Stat

Atina Olimpiyat

Hakemler

Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)

Panathinaikos

Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Swiderski, Pellistri

Samsunspor

Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Dimata, Mouandilmadji

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

