Panathinaikos - Samsunspor: UEFA Avrupa Ligi Play-Off İlk Maç Kadroları ve Hakemler

Panathinaikos - Samsunspor: UEFA Avrupa Ligi Play-Off İlk Maç Kadroları

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos ile Samsunspor arasında Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hakemleri ve ilk 11'leri belli oldu.

Stat

Atina Olimpiyat

Hakemler

Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)

Panathinaikos

Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Swiderski, Pellistri

Samsunspor

Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Dimata, Mouandilmadji