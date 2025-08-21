Panathinaikos - Samsunspor: UEFA Avrupa Ligi Play-Off İlk Maç Kadroları ve Hakemler

Panathinaikos - Samsunspor: UEFA Avrupa Ligi Play-Off İlk Maç Kadroları
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos ile Samsunspor arasında Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hakemleri ve ilk 11'leri belli oldu.
Stat
Atina Olimpiyat
Hakemler
Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)
Panathinaikos
Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Swiderski, Pellistri
Samsunspor
Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Dimata, Mouandilmadji