Panathinaikos-Samsunspor: UEFA Avrupa Ligi Play-off Notları

Samsunspor, Atina'da Panathinaikos karşısına zorunlu değişiklikle çıktı; 3 eksik, taraftar desteği ve 27 yıl sonra Avrupa'ya dönüş öne çıktı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 21:17
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Atina Olimpiyat Stadı'nda Panathinaikos ile karşılaşan Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde müsabaka öncesi kadroda zorunlu bir değişiklikle sahaya çıktı.

Maç kadrosu ve ilk 11

Alman çalıştırıcı, Kocaelispor maçında ilk 11'de başlayan ve sakatlanan Carlo Holse'nin yerine Makoumbou'ya şans verdi. Kalede Okan Kocuk görev yaparken, savunma hattı Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen ve Tomasson şeklinde kuruldu. Orta sahada Celil Yüksel, Makoumbou ve Ntcham yer alırken, kanatlarda Emre Kılınç ve Dimata oynadı. Forvette ise Mouandilmadji'ye güvendi.

Yedekler arasında Albert Posiadala, Efe Berat Törüz, Mendes, Muja, Soner Aydoğdu, Polat Yaldır, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift ve Bedirhan Çetin yer aldı.

Eksikler

3 oyuncu kadroda yoktu: Sakatlıkları süren Carlo Holse ve Anthony Musaba kadroda bulunmadı. Yeni transfer Afonso Sousa, Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında forma giydiği için kural gereği Panathinaikos karşısında oynayamadı. Kadroya ise yeni transferler Toni Borevkovic ve Albert Posiadala dahil edildi.

Panathinaikos kadrosunda tanıdık isimler

Panathinaikos'un ilk 11'inde Tete (Galatasaray), Anastasios Bakasetas (Alanyaspor, Trabzonspor geçmişi) gibi Türkiye'de tanınan oyuncular yer aldı. Ahmed Touba Başakşehir döneminden tanınıyorken, bir dönem Süper Lig'de forma giymiş Siopis ise yedekler arasında bulundu.

Samsunspor'un Avrupa serüveni

27 yıl sonra UEFA organizasyonunda yeniden sahne alan kırmızı-beyazlılar, ilk olarak 1996-1997 sezonunda Intertoto Kupası'nda yer aldı. 1997-1998 sezonunda tekrar Intertoto Kupası'nda mücadele eden ekip, son Avrupa maçını 5 Ağustos 1998'de Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Werder Bremen karşısında oynayıp 3-0 mağlup olmuştu. Samsunspor, 60 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa Ligi play-off turunda mücadele etti.

Taraftarlar ve sosyal medya desteği

Türk taraftarlar, kendi takımlarının formalarıyla şehir turu atıp Samsunspor'a ayrılan tribünde yer alarak takımı yalnız bırakmadı. Kulübün ABD merkezli X platformundaki hesabından yapılan paylaşımda farklı kulüplerin taraftarlarına teşekkür edildi. Hesaptaki açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Avrupa’da sahaya çıkarken yalnız olmadığımızı biliyoruz. Panathinaikos karşılaşması öncesi, değerli kulüplerimizin taraftarlarından gelen destek mesajları bizleri hem gururlandırdı hem de daha da kenetledi. Şimdi tek hedefimiz, Atina’dan güçlü bir skorla dönmek ve ülkemizi onurlandırmak. Futbolun dili barış, kalbi kardeşliktir. 19 Mayıs’ın şehri Samsun’dan Atina’ya, dostluk köprüsü kurmaya geldik. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle: Yurtta Sulh, Cihanda Sulh...Bizim Samsunspor’un söylemiyle de, 'Sahada rekabet, tribünde dostluk...'"

Özetle, Panathinaikos karşılaşması Samsunspor için hem kadro yoklaması hem de uzun süre sonra unutulan Avrupa atmosferine dönüşün simgesi oldu.

