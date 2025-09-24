PAOK Taraftarlarından Maccabi Tel Aviv Maçında Filistin'e Destek
Yunanistan ekibi PAOK'un taraftarları, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla oynanan UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Filistin'e destek veren pankartlar açtı.
Tribünden net mesaj: Soykırımı durdur
Selanik'in Toumba Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi taraftarlar, İsrail'in işgali altındaki Gazze'ye destek verdiklerini gösteren pankartlar taşıdı. Tribünde yer alan pankartlarda Soykırımı durdur ve İsrail'e kırmızı kart göster yazıları öne çıktı.
PAOK taraftarları maç öncesinde de İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmasını protesto ederek soykırım karşıtı sloganlar attı.