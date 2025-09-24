PAOK Taraftarlarından Maccabi Tel Aviv Maçında Filistin'e Destek

PAOK taraftarları, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Selanik'te Gazze için 'Soykırımı durdur' ve 'İsrail'e kırmızı kart göster' pankartları açtı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:49
PAOK Taraftarlarından Maccabi Tel Aviv Maçında Filistin'e Destek

PAOK Taraftarlarından Maccabi Tel Aviv Maçında Filistin'e Destek

Yunanistan ekibi PAOK'un taraftarları, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla oynanan UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Filistin'e destek veren pankartlar açtı.

Tribünden net mesaj: Soykırımı durdur

Selanik'in Toumba Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi taraftarlar, İsrail'in işgali altındaki Gazze'ye destek verdiklerini gösteren pankartlar taşıdı. Tribünde yer alan pankartlarda Soykırımı durdur ve İsrail'e kırmızı kart göster yazıları öne çıktı.

PAOK taraftarları maç öncesinde de İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmasını protesto ederek soykırım karşıtı sloganlar attı.

