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Para Okçuluk Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Zirveye Çıkmayı Hedefliyor

Para Okçuluk Milli Takımı, eylül ayında Güney Kore'deki Dünya Şampiyonası ile Los Angeles 2028 için hazırlıklara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 11:32
Para Okçuluk Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Zirveye Çıkmayı Hedefliyor

Para Okçuluk Milli Takımı'nda Hedef Dünya Şampiyonluğu

Para Okçuluk Milli Takımı, 22 Eylül'de Güney Kore'de düzenlenecek Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'na hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, bu şampiyonayı başarı ile tamamlayarak Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları için moral kazanmayı planlıyor.

Antrenör Serdar Şatır'ın Açıklamaları

Milli takım antrenörü ve takım sorumlu Serdar Şatır, Aksaray Paralimpik Oyunları Merkezi'nde kampa giren milli takımın hazırlık süreci hakkında bilgi verdi. Şatır, "Para Okçuluk Dünya Şampiyonası için hazırlıklara 12 sporcuyla başladık. Hedefimiz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığımız iki madalyayı artırmak" dedi.

Şatır, 6 yeni sporcu ile kampa dahil olduklarını ve ilk kampın yeri olarak Aksaray'ı tercih ettiklerini belirtti. Antrenör, "Burada gerçekleştireceğimiz çalışmaların sonucunu, 22 Eylül'de düzenlenecek şampiyonada göreceğiz. Bu organizasyon, yeni paralimpik dönemimizin ilk yarışı ve bizim için çok heyecan verici." şeklinde konuştu.

Madalya Hedefleri ve Türkiye'nin Durumu

Serdar Şatır, Türkiye'nin okçuluk branşında dünyada saygın bir konuma sahip olduğunu vurgulayarak, "Bütün organizasyonlarda madalya sıralamasında birinci olmayı hedefliyoruz. Sporcularımıza bu konuda baskı yapmıyoruz, hazırlıklarımızı bilim ve tecrübelerin ışığında gerçekleştirmekteyiz," dedi.

Milli takımın, son iki yılda olimpik ve para okçuluk branşlarında Avrupa şampiyonalarında zirvede olduğunu ifade eden Şatır, "Rakip ülkeler bize saygı duyuyor. Şampiyonalarda bizden destek isteyen ülkeler var. Bu durum bizim için büyük bir gurur kaynağı." diye ekledi.

Milli Sporcu Büşra Ün'ün Hedefleri

Milli para okçumuz Büşra Ün, tekerlekli sandalye tenisinde 12 yıl mücadele ettikten sonra yöneldiği okçuluk dalında da başarılı bir kariyer hedefliyor. Büşra, "İlk milli takım kampım. Hem heyecanlıyım hem de mutluyum. Paralimpik Oyunları'na katılan ilk Türk kadın tenisçisiyim. Artık okçulukta yeni bir sayfa açtım ve hedefim Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda madalya almak." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Para Okçuluk Milli Takımı, eylülde Güney Kore'de mücadele edeceği Dünya Şampiyonası'nı en iyi...

Para Okçuluk Milli Takımı, eylülde Güney Kore'de mücadele edeceği Dünya Şampiyonası'nı en iyi şekilde tamamlayarak Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları için moral kazanmak istiyor.

Para Okçuluk Milli Takımı, eylülde Güney Kore'de mücadele edeceği Dünya Şampiyonası'nı en iyi...

Para Okçuluk Milli Takımı, eylülde Güney Kore'de mücadele edeceği Dünya Şampiyonası'nı en iyi şekilde tamamlayarak Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları için moral kazanmak istiyor.

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