Para Okçuluk Türkiye Kupası 3. Ayağı Samsun'da Gerçekleşti

Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. Ayağı Samsun'da Tamamlandı

Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı, Samsun'da gerçekleştirildi. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun etkinlik programında yer alan organizasyon, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde büyük bir katılımla yapıldı.

Şampiyonlar Belli Oldu

Yarışmaların sonucunda, klasik yay kategorisinde erkeklerde Sadık Savaş, kadınlarda ise Merve Nur Eroğlu birinciliği elde etti. Makaralı yayda yapılan mücadelelerde erkeklerde Cemal Güvenç, kadınlarda Öznur Girdi Cüre altın madalyanın sahibi oldu.

Çiftler Kategorisinde Başarılar

Klasik yay erkekler çiftler kategorisinde Mustafa Birlik ve Ensar Yılmaz, kadınlarda ise Nur Ayşe Güney ve Yağmur Şengül altın madalya kazanarak göz doldurdu. Makaralı yay erkek çiftlerde başarı gösteren Kenan Babaoğlu ve Tanju Kula da altın madalya ile ödüllendirildi.

Karışık Takım Kategorilerinde Dereceler

Makaralı yay karışık takım kategorisinde Beykoz Belediyesi Spor Kulübü, klasik yay karışık takım kategorisinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

W1 Kategorisinde Altın Madalya Sahipleri

W1 kategorisinde erkeklerde Caner Yiğit Aydın, kadınlarda Nurşah Koçyiğit altın madalyayı kazandı. Ayrıca erkek çiftlerde Caner Yiğit Aydın ve Nihat Türkmenoğlu, kadın çiftlerde Nurşah Koçyiğit ve Sena Zeynep Saran başarılarına imza atarak, altın madalyanın sahibi oldular.

Karışık Takım Kategorisinde Okçular Vakfı Farkı

W1 karışık takım kategorisinde ise Okçular Vakfı Spor Kulübü birinciliği kazanarak organizasyona damgasını vurdu.

Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı, Samsun'da İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde tamamlandı.

Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı, Samsun'da İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde tamamlandı.