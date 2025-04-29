Paralimpik Judo Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na Kastamonu'da Hazırlanıyor

Paralimpik Judo Milli Takımı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası için Kastamonu'da hazırlıklarını sürdürüyor. Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde, Teknik Direktör Haldun Efemgil liderliğinde 34 sporcu, yoğun bir çalışma programına tabi tutuluyor.

Efemgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Şampiyonası için Kastamonu'da kampa girdiklerini belirtti. Eğitimin oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Efemgil, "Kastamonu'da 9 Mayıs'a kadar kampta olacağız. Partner sporcularımızla birlikte 34 kişiyiz. 12 sıklette sporcularımız şampiyonaya katılacak. Diğer sporcularımız da, partner sporcu olarak katılanların hazırlıklarına katkı sağlıyor." dedi.

Hedef: Paralimpik Oyunları

Son olimpiyatlarda önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Efemgil, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 1'i altın 3'ü bronz olmak üzere 4 madalya aldık. 4 tane de madalya maçı olan üçüncülük maçını kaybettik. Olimpiyat sürecinden sonra madalya alan 3 sporcumuzun büyük ameliyatları oldu. Bu Dünya Şampiyonası'nda onları ilk kez yarıştıracağız. Asıl hedefimiz ise 2028'de yapılacak Paralimpik Oyunları."

Dünya Şampiyonası'nda oldukça iyi performans göstereceklerine inandığını belirten Efemgil, "Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 24-25 Mart'ta gerçekleştirilen IBSA Judo Dünya Kupası'nda 7 madalya aldık. Bu başarı, sakat sporcularımızı şampiyonaya götürmediğimiz bir dönemde elde edildi. Şu anda çoğu sakatlıktan yeni döndü. Sporcularımızın, Dünya Şampiyonası'nda elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Önemli olan bu süreçte, sakat sporcularımızla birlikte en iyi sonuçlarla ülkemize dönmektir." diye konuştu.

Paralimpik Judo Milli Takımı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor.

Paralimpik Judo Milli Takımı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor.