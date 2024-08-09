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Paris 2024 Hentbol Kadınlar Finalistleri Belli Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadın hentbolunda finalistler Fransa ve Norveç oldu. Bronz madalya maçı ise İsveç ile Danimarka arasında oynanacak.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 01:14
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 01:14
Paris 2024 Hentbol Kadınlar Finalistleri Belli Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hentbol Kadınlarda Finalistler Belli Oldu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadın hentbol turnuvasının finalistleri netleşti. Yarışmanın yarı final aşamasında, Fransa, İsveç takımını 31-28'lik skorla geçerek finale yükseldi. Diğer yarı finalde ise Norveç, Danimarka'yı 25-21 mağlup ederek son maça çıkma hakkını kazandı.

Final Maçı Bilgileri

Fransa ile Norveç arasındaki final karşılaşması, yarın TSİ 16:00'da gerçekleştirilecek. Hentbol severler bu büyük mücadeleyi heyecanla bekliyor.

Bronz Madalya Maçı Detayları

Yarı finalde elenen takımlardan İsveç ile Danimarka ise bronz madalya için mücadele edecek. Bu karşılaşma yarın TSİ 11:00'de başlayacak.

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