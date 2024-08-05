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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Buse Tosun Çavuşoğlu Repesajda Şansını Deneyecek

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Buse Tosun Çavuşoğlu, repesajda mücadele edecek. Diğer güreşçiler ise elendi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 23:40
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Buse Tosun Çavuşoğlu Repesajda Şansını Deneyecek

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İlk Gün Müsabakaları

2024 Paris Olimpiyatları kapsamında güreş karşılaşmaları Champ de Mars Arena'da gerçekleştirildi. İlk günde 68 kiloda mücadele eden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, ABD'li rakibi Amit Elor ile karşı karşıya geldi.

Buse Tosun Çavuşoğlu'nun Performansı

Buse, ilk maçı kaybetmesine rağmen rakibinin finale çıkması, onun repesajda mücadele etme hakkı kazanmasını sağladı. Bu durum, Buse için yeni bir fırsat yaratıyor.

Diğer Güreşçilerin Durumu

60 kilo grekoromen kategorisinde Enes Başar, Romanyalı Razvan Arnaut ile olan karşılaşmasında elenirken; 130 kilo grekoromen kategorisinde ise Muhammet Hamza Bakır, Mısırlı Abdellatif Mohamed karşısında kaybetti. Her iki güreşçinin de rakiplerinin finale kalamaması nedeniyle olimpiyat macerası sona erdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporunun gururu olan güreşçilerimizin gelecek karşılaşmaları için heyecanla bekliyoruz.

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