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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Cole Hocker 1500 Metrede Altın Madalya Kazandı

Cole Hocker, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 1500 metrede altın madalya kazandı ve yeni bir rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 00:04
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Cole Hocker 1500 Metrede Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi An

Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında atletizm erkekler 1500 metre final mücadelesi yapıldı. Bu yarışta Amerikalı atlet Cole Hocker, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Yarışın Detayları

Cole Hocker, 1500 metre finalini 3:27.65 derecesiyle tamamlayarak tarih yazdı. Bu sonuç, Tokyo 2020'de Norveçli Jakob Ingebrigtsen tarafından belirlenen 3:28.32'lik olimpiyat rekorunu geride bıraktı.

Podyumda Sırasıyla Aşağıdaki İsimler Yer Aldı

Bu kritik yarışta

Büyük Britanyalı Josh Kerr, 3:27.79'luk derecesiyle gümüş madalya kazanırken, Amerikalı Yared Nuguse ise 3:27.80'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Sonuç olarak, Cole Hocker'un başarısı, 2024 Olimpiyat Oyunları'na damgasını vurdu.

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