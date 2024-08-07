Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Cole Hocker 1500 Metrede Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi An
Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında atletizm erkekler 1500 metre final mücadelesi yapıldı. Bu yarışta Amerikalı atlet Cole Hocker, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Yarışın Detayları
Cole Hocker, 1500 metre finalini 3:27.65 derecesiyle tamamlayarak tarih yazdı. Bu sonuç, Tokyo 2020'de Norveçli Jakob Ingebrigtsen tarafından belirlenen 3:28.32'lik olimpiyat rekorunu geride bıraktı.
Podyumda Sırasıyla Aşağıdaki İsimler Yer Aldı
Bu kritik yarışta
Büyük Britanyalı Josh Kerr, 3:27.79'luk derecesiyle gümüş madalya kazanırken, Amerikalı Yared Nuguse ise 3:27.80'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
Sonuç olarak, Cole Hocker'un başarısı, 2024 Olimpiyat Oyunları'na damgasını vurdu.