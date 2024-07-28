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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Diyora Keldiyorova Altın Madalyayı Kazandı

Diyora Keldiyorova, Paris 2024'te judoda kadınlar 52 kiloda altın madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 20:16
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Diyora Keldiyorova Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Bir Başarı Daha

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde, kadınlar 52 kilo judo kategorisinde büyük bir heyecan yaşandı. Özbek sporcu Diyora Keldiyorova, bu zorlu müsabakada gösterdiği üstün performansla altın madalyanın sahibi oldu.

Final Mücadelesinde Heyecan Dolu Anlar

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen finalde, Keldiyorova, daha önceki başarılara imza atmış Kosovalı sporcu Distria Krasniqi ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda, Keldiyorova'nın kazanmasıyla birlikte altın madalyayı kazandı.

Bronz Madalya Sahipleri

Kategoride bronz madalyalar ise Fransız Amandine Buchard ve Brezilyalı Larisa Pimenta arasındaki mücadelede elde edildi. Her iki sporcu da büyük bir mücadele sonucunda bu değerli madalyaların sahibi oldular.

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