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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar 25 Metre Havalı Tabanca Finali Sonuçları

Paris 2024 Olimpiyatları'nda atıcılık finalinde Jiin Yang altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 17:01
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar 25 Metre Havalı Tabanca Finali Sonuçları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık Finali Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 25 metre havalı tabanca finali gerçekleştirildi. Güney Koreli atıcı Jiin Yang, bu zorlu mücadelede gösterdiği başarılı performansla altın madalyanın sahibi oldu.

Sonuçlar ve Madalya Sahipleri

Final, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde düzenlendi ve Jiin Yang, organizasyonu birinci sırada tamamlayarak altın madalyayı kazandı. Yarışmada gümüş madalya Fransız sporcu Camille Jedrejewski’nin oldu. Hollandalı sporcu Vorenika Major ise bronz madalya ile ödüllendirildi.

Olimpiyatlar ve Atıcılık

Atıcılık, Olimpiyat Oyunları'nın önemli branşlarından biri olarak dikkat çekiyor. 2024 Paris Olimpiyatları'nda yaşanan bu heyecan dolu final, sporcuların uzun yıllar süren hazırlıklarının bir sonucuydu.

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