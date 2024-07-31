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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Leon Marchand Altın Madalyayı Kaptı

Fransız yüzücü Leon Marchand, Paris 2024’te 200 metre kelebekte olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 23:31
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Leon Marchand Altın Madalyayı Kaptı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Tarihi Anlar

Fransız yüzücü Leon Marchand, 2024 Olimpiyat Oyunları’nın yüzme branşında tarihi bir başarıya imza attı. Paris’te, La Defense Arena’da düzenlenen yarışmada, 200 metre kelebek finalinde olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

Rekor Kırıldı

Marchand, 1.51.21’lik derecesiyle önceki rekoru elinde bulunduran Macar yüzücü Kristof Milak’ın (1.51.25) zamanını geçerek yeni bir olimpiyat tarihi yazdı. Bu sonuç, Marchand’ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Madalyalar Dağıtıldı

200 metre kelebek finalinde Kristof Milak, 1.51.75 ile gümüş madalyanın sahibi olurken, Kanadalı yüzücü Ilya Kharun da 1.52.80 ile bronz madalyayı aldı. Bu sonuçlarla birlikte yüzme branşındaki rekabet bir kez daha alevlenmiş oldu.

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