Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Merve Dinçel Kavurat Çeyrek Finalde Elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tekvando Mücadelesi

Milli tekvandocumuz Merve Dinçel Kavurat, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir heyecanla mücadele etti. Ancak, çeyrek finalde karşılaştığı Çinli sporcu Quing Guo ile yaptığı mücadeleyi 2-0 kaybederek elendi.

Çeyrek Finaldeki Mücadele

Grand Palais'te gerçekleştirilen kadınlar 49 kilo çeyrek finalinde Merve, Quing Guo ile zorlu bir karşılaşmaya çıktı. Merve, rakibine karşı üstünlük sağlayamayarak yarı finale yükselme şansını kaybetti.

Bronz Madalya Hedefi

Çinli sporcu Guo'nun finale yükselmesiyle birlikte Merve, akşam seansında bronz madalya için repesaj karşılaşmasına katılma hakkını elde etti. Merve'nin, madalya mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.