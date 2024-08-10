Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Nafia Kuş Aydın Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tekvando Mücadelesi

Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarıya imza attı. Grand Palais'de gerçekleştirilen müsabakada, kadınlar +67 kilogram kategorisinde son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre'yi 2-1 mağlup eden Nafia, çeyrek finalde ise Ürdün'den Rama Abo-Alrub ile karşılaştı. Bu mücadelede de rakibini setlerde 2-1 yenerek yarı finale yükselmeyi başardı.

Yarı Finalde Zorlu Rakip

Nafia Kuş Aydın, yarı finalde ev sahibi ülke Fransa'dan Althea Laurin ile karşılaşacak. Bu maç, milli sporcunun altın madalya yolundaki en kritik karşılaşmalarından biri olacak.

Emre Kutalmış Ateşli'nin Elenmesi

Öte yandan, erkekler +80 kilo kategorisinde mücadele eden Emre Kutalmış Ateşli, son 16 turunda yenildiği Kübalı rakibinin çeyrek finalde kaybetmesi nedeniyle repesajda şansını kaybetmiş ve bu nedenle olimpiyatlara veda etmiştir.