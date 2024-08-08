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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Artistik Yüzme Heyecanı

Çin, Paris 2024'te artistik yüzme akrobatik takım kategorisinde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 00:22
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 00:22
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Artistik Yüzme Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Artistik Yüzme Finali

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda artistik yüzme akrobatik takım kategorisinde heyecan dolu finaller gerçekleşti. Paris Su Sporları Merkezi'nde yapılan yarışmalarda, Çin takımı, 996.1389 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu.

Madalyaların Dağılımı

Finallerde Amerika Birleşik Devletleri ekibi, 914.3421 puanla gümüş madalya elde ederken, İspanya takımı ise 900.7319 puanla bronz madalyayı kazandı. Bu sonuçlar, artistik yüzmede büyük bir rekabetin yaşandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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