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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılıkta Kayıp

Türkiye kadın atıcıları, Paris 2024 Olimpiyatları'nda finale yükselemeyerek hayal kırıklığı yaşadı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:21
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılıkta Kayıp

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık Branşında Öne Çıkan Gelişmeler

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşında heyecan dolu anlar yaşandı. Kadınlar 25 metre havalı tabanca kategorisinde yapılan eleme mücadelelerinde, Türkiye'nin milli sporcuları Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz finale kalmayı başaramadı.

Eleme Mücadelelerinin Detayları

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde düzenlenen eleme müsabakalarında, Şevval İlayda Tarhan 579 puan toplayarak 21'inci sırada yer alırken, Şimal Yılmaz 574 puanla 28'inci sırada kaldı. Her iki sporcu da bu sonuçlarla finale yükselememe üzüntüsü yaşadı.

Finale Yükselen Sporcular

Eleme yarışlarının en başarılı ismi, 592 puanla Macar sporcu Veronika Major oldu. İlk 8 sırayı alan sporcular finale yükselerek madalya mücadelesine katılma hakkı kazanacak.

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