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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hakan Reçber'in Tekvando Mücadelesi

Hakan Reçber, Paris 2024'teki repesaj maçında Edival Pontes'e yenilerek madalya şansını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 21:14
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hakan Reçber'in Tekvando Mücadelesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tekvando Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında tekvando erkekler 68 kiloda Hakan Reçber, repesaj müsabakasında mücadele etti ancak istediği sonucu alamadı.

Hakan Reçber vs Edival Pontes: Maç Analizi

Grand Palais'ta gerçekleşen karşılaşmada milli sporcu Hakan Reçber, Brezilyalı rakibi Edival Pontes ile karşı karşıya geldi. İlk raunt, Pontes'in 8-7'lik avantajıyla sona erdi. İkinci raunt ise 3-3'lük eşitlikle geçildi; Hakan son sayıyı alarak durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü Raunt Sonuçları

Ancak üçüncü raundda Edival Pontes, 7-1'lik skorla üstün gelerek toplamda 2-1'lik galibiyetle maçı tamamladı. Bu sonuçla Hakan Reçber'in Paris 2024 serüveni noktalandı.

Tüm gözlerin çevrildiği bu önemli müsabakada Hakan'ın performansı, Türk tekvando severler tarafından en yüksek dikkatle izleniyor ve gelecekteki yarışmalar için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyordu.

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