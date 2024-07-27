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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Judoda Kadınlar 48 Kiloda Altın Madalya Japon Sporcuya

Japon judocu Natsumi Tsunoda, Paris 2024'te kadınlar 48 kiloda altın madalya kazandı. Tuğçe Beder elendi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 19:39
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Judoda Kadınlar 48 Kiloda Altın Madalya Japon Sporcuya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Judoda Kadınlar 48 Kilo Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde düzenlenen judo müsabakalarında, kadınlar 48 kiloda Japon sporcu Natsumi Tsunoda, altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Finaldeki Mücadele

Champ de Mars Arena'da yapılan mücadelede, Tuğçe Beder ilk turda elenerek turnuvaya veda etti. Finalde Natsumi Tsunoda, Moğol judocu Bavuudorjiin Baasankhüü ile karşı karşıya geldi. Tsunoda, finaldeki rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Bronz Madalyalar

Bu kiloda Fransız sporcu Shirine Boukli ve İsveçli judocu Tara Babulfath, bronz madalyayı paylaşarak önemli bir başarı gösterdiler.

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