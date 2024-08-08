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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Takım Takip Yarışında ABD Altın Madalya Kazandı

Paris 2024'te kadınlar bisiklet takım takip kategorisinde ABD altını kazandı, Yeni Zelanda gümüş, Büyük Britanya bronz aldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 00:57
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 00:57
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Takım Takip Yarışında ABD Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki Heyecan Verici Anlar

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, uluslararası spor tutkunları için unutulmaz anlara ev sahipliği yapıyor. Bisiklet branşında, özellikle kadınlar takım takip kategorisinde, rekabet oldukça heyecan vericiydi.

Yarışların Kazananı: ABD

Bu kategorideki yarışlar, Ulusal Velodrom'da gerçekleşti. ABD kadın bisiklet takımı, müthiş bir performans sergileyerek altın madalyanın sahibi oldu.

Madalyaların Dağılımı

Altın madalya sahasına çıkmanın yanı sıra, Yeni Zelanda bu kategoride gümüş madalya kazanırken, Büyük Britanya bronz madalya ile yarışı tamamladı.

Bu sonuçlar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ruhunu ve sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

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