Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kano Sprintte Altın Madalya Vincent'ın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kano Sprint Kadınlar 200 Metre Finali

2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen kano sprint kadınlar 200 metre finallerinde büyük bir heyecan yaşandı. Müsabakalar, Nautical St-Flat'nda gerçekleştirildi.

Altın Madalya Kazanan Katie Vincent

Kanadalı sporcu Katie Vincent, 44.12 saniyelik zaman dilimi ile altın madalyanın sahibi oldu. Vincent, yarışmada sergilediği performansla başarıya imza attı.

Diğer Madalya Sahipleri

Yarışta gümüş madalya ise Amerikalı Nevin Harrison tarafından 44.13 saniyelik süreyle kazanıldı. Kübalı Yarisleidis Cirilo Duboys ise 44.36 saniyelik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçlar, yarışın ne denli rekabetçi geçtiğinin bir göstergesiydi.