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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Masa Tenisi Kadınlar Bireysel Sonuçları

Masa tenisi kadınlar bireysel finalinde Çinli sporcular altın ve gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 19:59
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Masa Tenisi Kadınlar Bireysel Sonuçları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Masa Tenisi Kadınlar Bireysel Şampiyonu Belli Oldu

2024 yılındaki Paris Olimpiyat Oyunları'nda masa tenisi kadınlar bireyselde kazananlar ortaya çıktı. Altın ve gümüş madalya, Çinli sporcuların oldu.

Final Mücadelesi

Souht Paris Arena 4'te gerçekleşen final karşılaşmasında, Meng Chen ve Yingsha Sun rakip olarak bir araya geldi. Meng Chen, rakibi Sun'u 4-2'lik skorla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Bronz Madalya Sahibi

Bu kategoride bronz madalyayı ise Japon sporcu Hina Hayata kazandı. Hina, Güney Koreli Yubin Shin'i 4-2'lik skorla mağlup ederek podyumda yerini aldı.

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