Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli Güreşçiler Elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Zorlu Mücadeleler

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçilerimiz Burhan Akbudak ve Evin Demirhan Yavuz, mücadelenin gerisinde kalarak organizasyondan elendi.

Burhan Akbudak'ın Maçı

Grekoromen stil 77 kilo kategorisinde mücadele eden Burhan Akbudak, Champ de Mars Arena'da düzenlenen karşılaşmada Macar güreşçi Zoltan Levai'ye 2-1'lik skorla kaybetti.

Evin Demirhan Yavuz'un Performansı

Kadınlar 50 kilo dalında yer alan Evin Demirhan Yavuz ise son 16 turunda Kübalı sporcu Yusnelis Guzman Lopes'e 7-6 yenilerek turnuvadan elendi.

Her iki güreşçimiz de, rakiplerinin finale yükselmemesi nedeniyle repesaj turuna katılma hakkı elde edemeyerek Paris'teki olimpiyat hayallerine veda etmiş oldu.