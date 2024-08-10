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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Talihsiz Kaza

Romanyalı güreşçi Catalina Axente, Paris 2024'te yaşadığı kaza sonrası sedyeyle alandan çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 14:45
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Talihsiz Kaza

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Bir Kaza Daha

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, güreş müsabakaları sırasında talihsiz bir kaza yaşandı. Romanya'nın kadın güreşçisi Catalina Axente, Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen 76 kilo kategorisindeki mücadelesinde, rakibi Alexis Kennedy Blades ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Nasıl Geçti?

İlk raundda Blades, üstün bir performans sergileyerek 6-0'lık skorla öne geçti. İkinci raundun bitimine 1 dakika 35 saniye kala ise Blades, Axente'yi etkileyici bir suplex hareketiyle yıkarak, grand teknikle zaferini ilan etti. Ancak bu noktada, Axente'nin boynu mat yerine sert bir şekilde çarptı.

Acil Müdahale Gerekti

Müsabaka sonrası Catalina Axente, yerde uzun süre kalırken, sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Romanyalı sporcu, sağlık görevlilerinin yardımıyla minderden sedyeye alınarak alandan çıkarıldı. Bu tür olaylar, olimpiyat oyunlarında sporcuların maruz kaldığı riskleri hatırlatıyor.

Her ne kadar sporun heyecanı yanında riskler de barındırsa, sporseverler için anbean takip edilen bu müsabakalar büyük bir ilgiyle sürüyor.

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