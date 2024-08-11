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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Sırbistan Erkekler Sutopu Şampiyonu Oldu

Sırbistan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sutopu dalında altın medalya kazandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 18:04
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Sırbistan Erkekler Sutopu Şampiyonu Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Sutopu Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, sporseverler için unutulmaz anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu yıl, erkekler sutopu kategorisinde büyük bir çekişmeye tanıklık edildi.

Sırbistan, Finalde Hırvatistan'ı Geçti

Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen finalde, iki güçlü rakip karşı karşıya geldi. Sırbistan, Hırvatistan'ı 13-11 yenerek altın madalya kazandı ve olimpiyat şampiyonu olma unvanını elde etti.

ABD Bronz Madalyayı Kaptı

Finalin yanı sıra, bronz madalya mücadelesinde ise ABD, Macaristan'ı 11-8 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Böylece, Paris 2024'te sutopu dalında elde edilen başarılar, bu spora olan ilgiyi ve tutkulu rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi.

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