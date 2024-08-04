Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Yüzmede Kadınlar 50 Metre Serbest Altın Madalya Sahibinin Adı Sarah Sjoestroem

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Müsabakaları

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, kadınlar 50 metre serbest stil yüzme yarışları heyecan dolu anlara sahne oldu.

Altın Madalya Sarı Sjoestroem'ün Oluyor

İsveçli sporcu Sarah Sjoestroem, yüzme alanında gösterdiği üstün performansla, Paris La Defense Arena’da düzenlenen müsabakalarda 23.71 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Dereceler

Bu kategoride yarışan Avustralyalı Meg Harris, 23.97 saniyelik zamanıyla gümüş medalya kazanırken, Çinli Yufei Zhang ise 24.20 ile bronz madalyayı elde etti.

Olimpiyatların geleceği hakkında büyük bir heyecan yaratan bu yarışma, Sjoestroem'un yüzme kariyerindeki en önemli zaferlerden biri olarak kaydedildi.