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Paris 2024 Olimpiyatları: Bisiklet Kadınlar Keirin Kategorisi Sonuçlandı

Ellesse Andrews, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bisiklet kadınlar keirin kategorisinde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 21:21
Paris 2024 Olimpiyatları: Bisiklet Kadınlar Keirin Kategorisi Sonuçlandı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Bisiklet Kadınlar Keirin Yarışları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, bisiklet kadınlar keirin kategorisinde büyük heyecan dolu finaller gerçekleştirildi. Ulusal Veledrom'da yapılan yarışlar, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Altın Madalya Ellesse Andrews’un

Yarışların sonunda, Yeni Zelandalı bisikletçi Ellesse Andrews, büyük bir başarı göstererek altın madalyanın sahibi olmaya hak kazandı.

Diğer Dereceler

Gümüş madalyayı Hetty van de Wouw (Hollanda) elde ederken, bronz madalya ise Emma Finucane'e (Büyük Britanya) gitti. Bu sonuçlar, sporcuların performanslarını ve rekabetin yüksek seviyesini bir kez daha gözler önüne serdi.

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