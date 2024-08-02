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Paris 2024 Olimpiyatları: Çin'in Altın Madalyası

Çin, Paris 2024 Olimpiyatları'nda erkekler senkronize 3 metre tramplen atlamada altın madalyayı kazandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 17:02
Paris 2024 Olimpiyatları: Çin'in Altın Madalyası

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları, heyecan dolu anlara sahne olmaya devam ediyor. Özellikle su sporları alanında gerçekleştirilen yarışmalarda, Çin'in erkekler senkronize 3 metre tramplen atlayışı ilgiyle takip edildi.

Çin'in Başarısı

Çinli atlayıcılar Long Daoyi ve Wang Zongyuan, Su Sporları Merkezi'nde yapılan müsabakada 446.10 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu performans, Çin'in su sporlarındaki olağanüstü yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Meksika ve Büyük Britanya Madalya Aldı

Meksika temsilcisi Juan Manuel Celaya Hernandez ve Osmar Olvera Ibarra, 444.03 puanla gümüş madalyayı kazandı. Büyük Britanya takımında yer alan Anthony Harding ve Jack Laugher ise 438.15 puanla bronz madalyayı elde etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, uluslararası sporcuların kıyasıya rekabetine tanıklık etmeye devam ediyor ve her geçen gün yeni başarı hikayeleri yazılıyor.

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