Paris 2024 Olimpiyatları: Givi Matcharashvili Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Güreş Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşında büyük bir mücadele yaşandı. Erkekler 97 kiloda madalyalar sahiplerini buldu.

Finaldeki Mücadele

Final karşılaşmasında Gürcü sporcu Givi Matcharashvili, Bahreyn'den Akhmed Tazhudinov ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı büyük bir üstünlükle tamamlayan Matcharashvili, altın madalyayı kazanan isim oldu.

Bronz Madalya Sahipleri

Turnuvanın bu kategorisinde başarılı bir performans sergileyen Azerbaycanlı Magomedkhan Magomedov ile İranlı Amirali Azarpira, bronz madalya ile ödüllendirildi.

Bu sonuçlar, Paris 2024'te güreş alanındaki rekabetin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koydu.