Paris 2024 Olimpiyatları: Grekoromen Güreşte Altın Madalya Japonya'nın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında Güreşte Başarı
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 66 kiloda güçlü bir mücadele yaşandı.
Kenichiro Fumita'nın Zaferi
Japon güreşçi Kenichiro Fumita, finalde Çinli Liguo Cao'yu 4-1'lik skorla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Madalyalar ve Dereceler
Bu müsabaka sonucunda Liguo Cao gümüş madalyanın sahibi olurken, bronz madalyayı Kırgız Zholaman Sharshenbekov ve Kuzey Koreli Se Ung Ri paylaştı.
Oyunlar, güreş tutkunları için heyecan dolu anlara sahne olmaya devam ediyor.