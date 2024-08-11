Paris 2024 Olimpiyatları: Keirin Kategorisinde Altın Madalya Hollanda'nın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Bisiklet heyecanı
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet branşı erkekler keirin kategorisinde yarışan Harrie Lavreysen, altın madalyanın sahibi oldu.
Yarışın Detayları
Fransa'nın başkenti Paris'teki Ulusal Veledromda gerçekleştirilen yarışta, erkek bisikletçiler keirin kategorisinde birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.
Podyum Sonuçları
Yarışı birinci sırada tamamlayan Harrie Lavreysen'ın ardından, Avustralyalı sporcu Matthew Richardson gümüş madalyayı aldı. Aynı ülkeden Matthew Glaetzer ise bronz madalya ile podyumu tamamladı.