Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Badminton Çift Kadınlar Finali: Çin'in Başarısı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda badminton çift kadınlar finalinde Çin, altın ve gümüş madalyayı kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 19:52
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Badminton Çift Kadınlar Finali: Çin'in Başarısı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Badminton Çift Kadınlar Finali

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda badminton çift kadınlar finali heyecan dolu bir mücadeleye sahne oldu. La Chapelle Arena'da gerçekleşen müsabakalarda, altın ve gümüş madalyaların sahibi iki Çin takımı oldu.

Şampiyon Oyun:**

Finalde, Chen Qing Chen ve Fan Yi Jia ikilisi, takımlarını temsil eden diğer Çinli sporcular Shu Sheng Liu ve Ning Tan ile karşılaştı. Başyapıt bir performans sergileyen Chen ve Fan, rakiplerini 22-20 ve 21-15’lik setlerle 2-0 mağlup ederek altın madalyaya erişti.

Gümüş Madalya Sahipleri

Shu Sheng Liu ve Ning Tan, bu finalde gösterdikleri performansla gümüş madalya sahibi oldu. Çin’in badminton alanındaki gücü bir kez daha gözler önüne serildi.

Bronz Madalyayı Kazanan Takım

Japonya'nın Chihau Shida ve Nami Matsuyama ikilisi ise, Malezyalı Muralitharan Thinaah ve Pearly Tan ekiplerini 21-11’lik setlerle geçerek bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuç, Japon badmintonunun uluslararası arenada ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki bu müsabakalar, badminton sporunun yüksek rekabet seviyesini ve sporcuların mükemmel performans sergileme yeteneklerini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

İLGİLİ HABERLER

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!