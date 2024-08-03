Paris 2024 Olimpiyatları'nda Badminton Çift Kadınlar Finali: Çin'in Başarısı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Badminton Çift Kadınlar Finali

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda badminton çift kadınlar finali heyecan dolu bir mücadeleye sahne oldu. La Chapelle Arena'da gerçekleşen müsabakalarda, altın ve gümüş madalyaların sahibi iki Çin takımı oldu.

Şampiyon Oyun:**

Finalde, Chen Qing Chen ve Fan Yi Jia ikilisi, takımlarını temsil eden diğer Çinli sporcular Shu Sheng Liu ve Ning Tan ile karşılaştı. Başyapıt bir performans sergileyen Chen ve Fan, rakiplerini 22-20 ve 21-15’lik setlerle 2-0 mağlup ederek altın madalyaya erişti.

Gümüş Madalya Sahipleri

Shu Sheng Liu ve Ning Tan, bu finalde gösterdikleri performansla gümüş madalya sahibi oldu. Çin’in badminton alanındaki gücü bir kez daha gözler önüne serildi.

Bronz Madalyayı Kazanan Takım

Japonya'nın Chihau Shida ve Nami Matsuyama ikilisi ise, Malezyalı Muralitharan Thinaah ve Pearly Tan ekiplerini 21-11’lik setlerle geçerek bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuç, Japon badmintonunun uluslararası arenada ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki bu müsabakalar, badminton sporunun yüksek rekabet seviyesini ve sporcuların mükemmel performans sergileme yeteneklerini bir kez daha ortaya koymuş oldu.