Paris 2024 Olimpiyatları'nda Eskrimde Kazananlar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Eskrim Müsabakaları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ikinci günü, eskrim branşında heyecan verici mücadelelere sahne oldu. Kadınlar flöre ve erkekler epe kategorilerinde madalyalar sahiplerini buldu.

Kadınlar Flöre: Lee Kiefer Altın Madalya Kazandı

Grand Palais'te gerçekleşen kadınlar flöre finalinde, ABD'li sporcu Lee Kiefer, kendi ülkesinden yarışan Lauren Scruggs ile karşı karşıya geldi. Kiefer, bu mücadeleyi 15-6’lık skorla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu kategorideki bronz madalya ise İtalyan Alice Volpi'yi 15-12’lik skorla yenen Kanadalı Eleanor Harvey’ye gitti.

Erkekler Epe: Koki Kano'ya Altın Madalya

Erkekler epe finalinde müsabaka, Japon eskrimci Koki Kano ve Fransız Yannick Borel arasında geçti. Kano, bu zorlu mücadeleyi 15-9’luk skorla kazanarak altın madalya elde etti. Bronz madalya ise Mısırlı Mohamed Elsayed’in, Macar Tibor Andrasfi’yi 8-7’lik skorla yenmesiyle elde edildi.