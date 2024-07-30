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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Galaxy Z Flip6 ile Madalya Anları

Samsung Galaxy Z Flip6 ile Paris 2024'te madalya kazanan sporcular zafer anlarını ölümsüzleştiriyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:18
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Galaxy Z Flip6 ile Madalya Anları

Olimpiyatlarda Zafere Bir Dokunuş

Paris 2024 Olimpiyatları'nda kazanan sporcular, Samsung Electronics'in özel sürüm Galaxy Z Flip6 katlanabilir telefonuyla zafer anlarını ölümsüzleştirdi.

Zafer Özçekimleriyle Kendilerini Paylaşıyorlar

Olimpiyat madalyalarını kurcaladıktan sonra sporcular, kendilerine podyumda sunulan Galaxy Z Flip6 ile zafer özçekimleri yapma fırsatı buldu. Böylece, bu özel anlarını Athlete365 portalına otomatik ve kablosuz olarak yükleyerek paylaşmış oldular.

Samsung'dan Paris 2024 İçin Özel Seçki

Samsung Newsroom, bu anlamlı etkinlikte sporcuların çektiği en güzel karelerden oluşan bir seçki sundu. Yeni zafer özçekimleri programı, Olimpiyat Oyunları süresince devam edecek.

Brezilyalı Kaykaycı Rayssa Leal’ın Deneyimi

Team Samsung Galaxy sporcularından Rayssa Leal, madalya kazanma hayalini gerçekleştirdiği anı paylaşmanın harika bir deneyim olduğunu belirtti. "Asla unutamayacağım bir an daha da unutulmaz oldu," diyerek mutluluğunu dile getirdi.

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