Paris 2024 Olimpiyatları'nda Hasanboy Dusmatov Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Boks Erkekler 51 Kiloda Altın Madalya

2024 yılında Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda boks erkekler 51 kiloda gözler Özbek boksör Hasanboy Dusmatov'un üzerindeydi. Organize edilen müsabakalar, ünlü tenis stadyumu Roland-Garros'ta gerçekleşti.

Finaldeki Mücadele

Final karşılaşmasında Fransız Billal Bennama ile ringde karşılaşan Hasanboy Dusmatov, başlangıçta zorlu bir mücadele vererek ilk raundu 3-2'lik skorla kazandı. İkinci rauntta da üstünlüğünü koruyarak rakibine 4-1'lik bir skorla üstünlük sağladı.

Altın Madalyanın Sahibi

Son raundda da 4-1'lik bir zafer elde eden Dusmatov, toplamda 5-0'lık bir skorla altın madalyayı kazandı. Bu başarıyla Özbekistan, boks branşında tarihi bir zafer elde etmiş oldu.

Fransız boksör Billal Bennama ise gümüş madalya ile turnuvayı tamamladı. Yarı finallerde Bennama'ya kaybeden Dominik Cumhuriyeti temsilcisi Yunior Alcantara Reyes ve Hasanboy Dusmatov'a yenilen Yeşin Burun Adaları'ndan David Pina, bronz madalya kazanarak yarışmayı tamamladılar.