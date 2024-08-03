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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Kadınlar Kürek Finali Sonuçları

Romanya, Paris 2024 Olimpiyatları'nda kürekte sekizli kadınlar finalinde altın madalyanın sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:52
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Kadınlar Kürek Finali Sonuçları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Kürek Finali

2024 Yaz Olimpiyatları, Fransız şehrinde birçok heyecan dolu mücadelenin ardından devam ediyor. Bu kapsamda, kürek branşında sekizli kadınlar final müsabakası gerçekleştirildi.

Romanya'nın Başarısı

Vaires Sur Marne Nautical parkurunda yapılan müsabakada, Romanya ekibi, 5 dakika 54 saniye 39 saliselik zamanlarıyla altın madalyanın sahibi olmayı başardı.

Diğer Dereceler

İkinci sırayı alan Kanada, 5 dakika 58 saniye 84 salisede finişi gördü ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Büyük Britanya ise 5 dakika 59 saniye 51 saliselik zamanla üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

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