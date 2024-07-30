Paris 2024 Olimpiyatları'nda Samet Gümüş Elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boks Mücadelesi

Paris'te gerçekleşen 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında bir üzüntü yaşandı. Milli boksör Samet Gümüş, Kazak rakibi Saken Bibossinov ile karşılaştığı son 16 turunda maçı 5-0 kaybederek organizasyona veda etti.

North Paris Arena'daki Müsabaka

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan North Paris Arenada düzenlenen erkekler 51 kilo son 16 turu müsabakasında Samet Gümüş, güçlü rakibi Bibossinov ile ringde mücadele etti. Bu maçta üstünlük sağlayamayan Gümüş, maçı kaybetmesinin ardından olimpiyat hedeflerine veda etmek durumunda kaldı.

Bakan Bak'tan Destek Ziyareti

Maç sırasında ve sonrasında, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgili protokol üyeleri müsabakayı yerinde izledi. Müsabakanın bitiminde Bakan Bak, Samet Gümüş ile bir araya gelerek onu teselli etti ve gelecekteki başarıları için motivasyon verdi.