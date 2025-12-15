DOLAR
Anderson Talisca 2 maçta 6 gol — Fenerbahçe 4-0 Konyaspor

Talisca, Brann'a attığı hat-trick'in ardından Konyaspor'a 2 gol daha kaydederek son iki maçta 6 gole ulaştı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 22:21
Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, son iki maçta gösterdiği performansla dikkat çekti.

Maç özeti

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Talisca, karşılaşmada 2 golle öne çıktı.

31 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 28. dakikasında penaltıdan takımını öne geçirirken; 37. dakikada ceza sahası dışından plase vuruşla ağları havalandırdı.

Form grafiği

Talisca, 11 Aralık'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Brann karşısında yaptığı hat-trick'in ardından Konyaspor karşısında da 2 gol kaydederek son iki maçta 6 gole ulaştı. Bu gollerle Süper Lig'deki sayısı 8 oldu.

Brezilyalı forvet daha önce Gaziantep FK mücadelesinde 2 gol katkısı sağlamış; ayrıca Kocaelispor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Konyaspor karşılaşmalarında gol sevinci yaşamıştı.

Maçı 90 dakika sahada tamamlayan Talisca, takımının galibiyetinde belirleyici rol oynadı.

