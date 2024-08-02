Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yiğit Yalçın Çıtak'ın Başarısı

Yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 18. sırada yer aldı ve mücadeleye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:47
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yiğit Yalçın Çıtak'ın Başarısı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Yelken Kategorisi

Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları etkinlikleri kapsamında düzenlenen yelken branşı ILCA 7 kategorisinde ikinci günü geride bıraktı. Yapılan yarışmaları takiben, genel klasmanda 43 sporcu arasından 18'inci olarak dikkat çekti.

Marsilya Marina'daki Yarışlar

Yarışmaların devam ettiği Marsilya Marina'da, milli sporcumuz Yiğit Yalçın Çıtak, ILCA 7 kategorisinde üçüncü yarışı 37'nci, dördüncü yarışı ise 14'üncü sırada tamamladı. İkinci günü bu şekilde noktalayan Çıtak, yarışmalarına yarın iki yeni etapla devam edecek.

Madalyaya Giden Yol

ILCA 7 kategorisinde toplamda 10 yarışın sonunda ilk 10'da yer alacak sporcular, madalya yarışına katılmaya hak kazanacak. Hayranları ve destekçileri, Yiğit Yalçın Çıtak'ın ilerleyen yarışlarda nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

Telefon faturası desteği onayı! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi