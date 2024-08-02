Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yiğit Yalçın Çıtak'ın Başarısı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Yelken Kategorisi

Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları etkinlikleri kapsamında düzenlenen yelken branşı ILCA 7 kategorisinde ikinci günü geride bıraktı. Yapılan yarışmaları takiben, genel klasmanda 43 sporcu arasından 18'inci olarak dikkat çekti.

Marsilya Marina'daki Yarışlar

Yarışmaların devam ettiği Marsilya Marina'da, milli sporcumuz Yiğit Yalçın Çıtak, ILCA 7 kategorisinde üçüncü yarışı 37'nci, dördüncü yarışı ise 14'üncü sırada tamamladı. İkinci günü bu şekilde noktalayan Çıtak, yarışmalarına yarın iki yeni etapla devam edecek.

Madalyaya Giden Yol

ILCA 7 kategorisinde toplamda 10 yarışın sonunda ilk 10'da yer alacak sporcular, madalya yarışına katılmaya hak kazanacak. Hayranları ve destekçileri, Yiğit Yalçın Çıtak'ın ilerleyen yarışlarda nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.